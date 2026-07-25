【前後編の後編/前編からの続き】中学生が体操用マットに押し込まれ、窒息死。世間を震撼（しんかん）させたおぞましい事件から33年経てなお、遺族は戦いを強いられている。当時、逮捕・補導された7人のうち3人に、約1億1260万円もの損害賠償金の支払いが命じられた。被害者の父が語る、苦悩の日々。＊＊＊【写真を見る】「賠償金1億円を払いたくない」“元少年”は反省の色を見せていない亡くなった児玉有平さんのイラス