病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…クーラーむくみ解消にタオルで足ピーン体操ふくらはぎがパンパンになっていませんか？ 夏はクーラーの冷えによって血液やリンパの巡りが滞りがち。その結果、「足のむくみ」に悩む人が増えるんです。この「むくみ」を放置すると「冷え」はさらに悪化