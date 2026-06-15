映画関係者・著名人の皆さんにホラー映画のオールタイムベスト3作品をうかがっていく『ホラー通信』恒例企画です。今回は、ジェフリー・ラッシュ＆ジョン・リスゴー主演、ケアハウスを舞台に老人虐待を描くスリラー『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』が公開中のジェームズ・アッシュクロフト監督にお伺いしました。人生のホラー映画ベスト３ジェームズ・アッシュクロフト編・『サイコ』(1960)監督：アルフレッド・ヒッチコック