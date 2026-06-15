[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]ラッキーな形での同点ゴールとなったが、価値のある得点となった。日本代表MF鎌田大地は試合後のフラッシュインタビューで「難しい展開となったけど、自分たちのやってきたことは出せた」と振り返った。前半をスコアレスで折り返すと、後半6分に失点。12分にMF中村敬斗の得点で追い付くも、19分に再びオランダに決められてリードを許してしまう。しかし、終盤の44分、MF伊東純也の