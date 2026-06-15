小川のヘッドが当たって貴重な同点弾!! 鎌田大地が感じた手応え「オランダに0-1となれば、0-3になってもおかしくない」

小川のヘッドが当たって貴重な同点弾!! 鎌田大地が感じた手応え「オランダに0-1となれば、0-3になってもおかしくない」