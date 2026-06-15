小川のヘッドが当たって貴重な同点弾!! 鎌田大地が感じた手応え「オランダに0-1となれば、0-3になってもおかしくない」
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]
ラッキーな形での同点ゴールとなったが、価値のある得点となった。日本代表MF鎌田大地は試合後のフラッシュインタビューで「難しい展開となったけど、自分たちのやってきたことは出せた」と振り返った。
前半をスコアレスで折り返すと、後半6分に失点。12分にMF中村敬斗の得点で追い付くも、19分に再びオランダに決められてリードを許してしまう。しかし、終盤の44分、MF伊東純也のCKをFW小川航基がヘディングで合わせると、コース上にいた鎌田に当たってネットを揺らし、初戦2-2のドローに持ち込んだ。
「ビハインドになっても焦らずにやればチャンスを作れる思っていた。今日の試合は最低でも勝ち点1と話していた中で、難しい展開となったけど、自分たちのやってきたことはしっかり出せた」
また、オランダに2度のリードを許しながらも追い付いたことに手応えを感じている。「オランダのような強豪国に対して0-1となれば、0-3になってもおかしくない。追い付いた中で失点しても、それでも食らいついて引き分けて終われたのはこのチームの皆のキャラクターを示していると思うし、これから優勝を目指していく中で今日は大事かなと思う」と語った。
ラッキーな形での同点ゴールとなったが、価値のある得点となった。日本代表MF鎌田大地は試合後のフラッシュインタビューで「難しい展開となったけど、自分たちのやってきたことは出せた」と振り返った。
前半をスコアレスで折り返すと、後半6分に失点。12分にMF中村敬斗の得点で追い付くも、19分に再びオランダに決められてリードを許してしまう。しかし、終盤の44分、MF伊東純也のCKをFW小川航基がヘディングで合わせると、コース上にいた鎌田に当たってネットを揺らし、初戦2-2のドローに持ち込んだ。
また、オランダに2度のリードを許しながらも追い付いたことに手応えを感じている。「オランダのような強豪国に対して0-1となれば、0-3になってもおかしくない。追い付いた中で失点しても、それでも食らいついて引き分けて終われたのはこのチームの皆のキャラクターを示していると思うし、これから優勝を目指していく中で今日は大事かなと思う」と語った。