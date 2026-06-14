この記事をまとめると ■いすゞ・NVIDIA・TIER IVが3社連携でレベル4対応の自動運転事業を推進中 ■AIと高性能センサーで複雑な市街地走行にも対応する ■地方の運転士不足や物流課題の解決策として期待が高まる 日本の交通インフラ全体を支える新たな基盤づくり いすゞ自動車と自動運転ソフトウェアなどを開発するティアフォーが、資本業務提携を行ったのは2025年のこと。今回は、両社がアメリカでAIを開発するエヌビディア（NV