敵地ホワイトソックス戦

米大リーグのドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。8回2死まで完全試合、9回先頭までノーヒットノーランに抑え、8回1/3を1安打1失点で7勝目を挙げた。試合後、先制の14号ソロで援護した大谷翔平投手が山本に取った粋な計らいを米記者が画像とともに紹介している。

8回2死まで完全投球、9回先頭までノーヒットノーランという快投を演じながら9回先頭で被弾し、降板した山本。快挙は逃したものの、8回2死で味方の失策を許すまで、前回登板から45者連続アウトという衝撃のピッチングを披露した。8回1/3を1安打1失点で堂々の7勝目だ。

試合終了直後、大谷は山本を押し出すようにして、ナインを出迎える列の先頭に立たせた。さらに、山本だけ一塁ラインの内側に立たせると、自身はラインの外側まで2〜3歩下がって、山本だけ3メートルほど前に立つ状態に。この日の主役を目立たせようといういたずら込みの配慮か、大谷の後ろに立っていたウィル・スミスも意図を理解し、笑顔で受け入れた。

勝利から1分後に起きたこの場面を、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者がXで紹介。「ヤマモトにとって特別な日となった試合後、オオタニはハイタッチの列でヤマモトの後ろにわざと間隔を空けた」と伝えた。

日本人ファンからは「ヒーロー由伸が目立つように大谷さんハイ下がってーって後ろに押してたw自分だって先制HR打ってるのにね。優しい」「大谷さんこういうお茶目なイタズラするからホント好き。いやいや由伸と戻ってくる選手一人ひとりの時間を長く過ごせるようにの心遣いかもしれない」「後輩思いの大谷さん」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）