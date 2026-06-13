京都市で、小学校から高校に通う子どもたちに「ヤングケアラーに関する実態調査」が行われた。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもや若者のこと。責任や負担が重く、学業・友人関係に影響が出たり、1人で悩みを抱えたりすることもあるという。【映像】「母親はパチンコか男遊び…」4歳から続いたヤングケアラーの乃亜さん（10代）約13万人を対象にした今回の調