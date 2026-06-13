タレントの堀ちえみ（59）が12日、自身のインスタグラムを更新。最近の推しアイドルを明かした。「先日豊川稲荷で、ヒット祈願のお詣りに行きましたが！！！」としつつ、「ナント！私の最近の推しROIROM さんをお見かけ致しました」と自身の推しアイドルと遭遇したことを明かした。「もう嬉し過ぎまして」と堀。「私はとてもじゃないけど、このような時には自分からは話しかけられないタイプです…が！！！社交的な夫はグ