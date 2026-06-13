欠場は今季3度目…試合中は村上とやり取りする場面も【MLB】Wソックス 8ー2 ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦で逆転負けを喫した。左膝を痛めた大谷翔平投手は欠場。試合後、デーブ・ロバーツ監督が大谷について言及した。大谷は前日の敵地パイレーツ戦で13号を放つなど、登板翌日でも4出塁の活躍を見せてたが、7回に「左膝の炎症」のため代打を送られた。一