東京ディズニーリゾートは11日、中国人旅行者向けに中国のSNS上で掲載されている非公式のプライベートVIPツアーについて注意を呼びかけた。無許可の営利案内や商業撮影などをうたい、公式より格安で客を募る広告が確認されている。中国SNSに格安の“非公式ツアー広告”連日、多くの人でにぎわう東京ディズニーリゾート。夢の国へと向かう人たちが集まるJR舞浜駅。来園者の約15％が海外からの旅行客だという。駅前には多くの中国人