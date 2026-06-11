★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３量子コンピューター ４人工知能 ５データセンター ６地方銀行 ７半導体製造装置 ８サーバー冷却 ９蓄電池 １０フィジカルＡＩ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「光デバイス」が２３位となっている。 ＮＴＴは１０日、米台韓の投資家や企業と共同で次世代通信