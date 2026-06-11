【あみあみ 2026年5月フィギュア予約ランキング】 6月11日 公開 大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の2026年5月フィギュア予約ランキングを発表した。 本ランキングは、2026年5月1日から5月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元に構成したもの。水着やバニー衣装のヒロインたちが多数ランク