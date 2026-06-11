【あみあみ 2026年5月フィギュア予約ランキング】 6月11日 公開

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の2026年5月フィギュア予約ランキングを発表した。

本ランキングは、2026年5月1日から5月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元に構成したもの。水着やバニー衣装のヒロインたちが多数ランクインしている。第1位は「恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽 1/6スケール 完成品フィギュア」。

フィギュア予約ランキング

第1位：「恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽 1/6スケール 完成品フィギュア」

メーカー：恋恋

原作名：「海瀬蒼羽はキミだけのモノになりたい」

発売予定月：10月

参考価格：9,900円

第2位：「Lucrea(ルクリア) THE KING OF FIGHTERS ’98 不知火舞 完成品フィギュア」

メーカー：メガハウス

原作名：「ザ・キング・オブ・ファイターズ」

発売予定月：10月

参考価格：25,300円

第3位：「恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver. 1/6スケール 完成品フィギュア」

メーカー：恋恋

発売予定月：9月

参考価格：豪華版 14,850円/通常版 11,000円

第4位：「ギガンティックシリーズ ロックマン ロール 完成品フィギュア」

メーカー：エクスプラス

原作名：「ロックマン」

発売予定月：8月

参考価格：16,500円

第5位：「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ 『金色の闇』1/4スケール 完成品フィギュア」

メーカー：ユニオンクリエイティブ

原作名：「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」

発売予定月：11月

参考価格：39,600円

第6位：「ねんどろいど ホロライブプロダクション さくらみこ 私服衣装Ver.」

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原作名：ホロライブ

発売予定月：9月

参考価格：7,500円

第7位：「ウマ娘 プリティーダービー エイシンフラッシュ 勝利ポーズVer. 1/7スケール完成品フィギュア」

メーカー：ファットカンパニー

原作名：「ウマ娘 プリティーダービー」

発売予定月：2027年5月

参考価格：27,800円

第8位：「[CRE]シリーズ 神経端末バイオロイド トロイ 020 1/12スケールアクションフィギュア」

メーカー：SEXYiCE

発売予定月：10月

参考価格：7,755円

第9位：「[CRE]シリーズ 神経端末バイオロイド トロイ 021 1/12スケールアクションフィギュア」

メーカー：SEXYiCE

発売予定月：10月

参考価格：7,755円

第10位：「原神 雷電将軍 一心浄土Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー：APEX

原作名：「原神」

発売予定月：2027年9月

参考価格：45,650円

第11位：「ウマ娘 プリティーダービー コパノリッキー 勝負服Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー：クレーネル

原作名：「ウマ娘 プリティーダービー」

発売予定月：2027年2月

参考価格：27,500円

第12位：「figma 不花侵領域 瑠花」

メーカー：マックスファクトリー

発売予定月：2027年5月

参考価格：14,800円

第13位：「新世紀エヴァンゲリオン 葛城ミサト コミックスver. 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー：ホビーマックスジャパン

原作名：「新世紀エヴァンゲリオン」

発売予定月：2027年4月

参考価格：23,980円

第14位：「アークナイツ Mon3tr 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー：APEX

原作名：「アークナイツ」

発売予定月：2027年5月

参考価格：26,840円

第15位：「1Gift+ 原神 スカーク・喜びの集いVer. 1/8スケール 完成品フィギュア」

メーカー：Myethos

原作名：「原神」

発売予定月：2027年1月

参考価格：7,480円

第16位：「漫画『化物語』羽川翼 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー：キューズQ

原作名：「化物語」

発売予定月：2027年6月

参考価格：43,780円

第17位：「figma ELDEN RING 霊馬トレント」

メーカー：マックスファクトリー

原作名：「エルデンリング」

発売予定月：2027年1月

参考価格：16,800円

第18位：「ねんどろいど 呪術廻戦 脹相」

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原作名：「呪術廻戦」

発売予定月：9月

参考価格：6,500円

第19位：「ブルーアーカイブ セリカ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー：GOLDENHEAD+

原作名：「ブルーアーカイブ」

発売予定月：12月

参考価格：19,965円

第20位：「GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー-INTO THE SKY- 完成品フィギュア」

メーカー：メガハウス

原作名：「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」

発売予定月：10月下旬

参考価格：23,100円

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