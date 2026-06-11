水着やバニー衣装のヒロインたちがランクイン！あみあみ、2026年5月のフィギュア月間予約ランキング発表第1位は「恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽 1/6スケール 完成品フィギュア」
大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の2026年5月フィギュア予約ランキングを発表した。
本ランキングは、2026年5月1日から5月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元に構成したもの。水着やバニー衣装のヒロインたちが多数ランクインしている。第1位は「恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽 1/6スケール 完成品フィギュア」。
フィギュア予約ランキング
第1位：「恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽 1/6スケール 完成品フィギュア」
メーカー：恋恋
原作名：「海瀬蒼羽はキミだけのモノになりたい」
発売予定月：10月
参考価格：9,900円
第2位：「Lucrea(ルクリア) THE KING OF FIGHTERS ’98 不知火舞 完成品フィギュア」
メーカー：メガハウス
原作名：「ザ・キング・オブ・ファイターズ」
発売予定月：10月
参考価格：25,300円
第3位：「恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver. 1/6スケール 完成品フィギュア」
メーカー：恋恋
発売予定月：9月
参考価格：豪華版 14,850円/通常版 11,000円
第4位：「ギガンティックシリーズ ロックマン ロール 完成品フィギュア」
メーカー：エクスプラス
原作名：「ロックマン」
発売予定月：8月
参考価格：16,500円
第5位：「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ 『金色の闇』1/4スケール 完成品フィギュア」
メーカー：ユニオンクリエイティブ
原作名：「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」
発売予定月：11月
参考価格：39,600円
第6位：「ねんどろいど ホロライブプロダクション さくらみこ 私服衣装Ver.」
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原作名：ホロライブ
発売予定月：9月
参考価格：7,500円
第7位：「ウマ娘 プリティーダービー エイシンフラッシュ 勝利ポーズVer. 1/7スケール完成品フィギュア」
メーカー：ファットカンパニー
原作名：「ウマ娘 プリティーダービー」
発売予定月：2027年5月
参考価格：27,800円
第8位：「[CRE]シリーズ 神経端末バイオロイド トロイ 020 1/12スケールアクションフィギュア」
メーカー：SEXYiCE
発売予定月：10月
参考価格：7,755円
第9位：「[CRE]シリーズ 神経端末バイオロイド トロイ 021 1/12スケールアクションフィギュア」
メーカー：SEXYiCE
発売予定月：10月
参考価格：7,755円
第10位：「原神 雷電将軍 一心浄土Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」
メーカー：APEX
原作名：「原神」
発売予定月：2027年9月
参考価格：45,650円
第11位：「ウマ娘 プリティーダービー コパノリッキー 勝負服Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」
メーカー：クレーネル
原作名：「ウマ娘 プリティーダービー」
発売予定月：2027年2月
参考価格：27,500円
第12位：「figma 不花侵領域 瑠花」
メーカー：マックスファクトリー
発売予定月：2027年5月
参考価格：14,800円
第13位：「新世紀エヴァンゲリオン 葛城ミサト コミックスver. 1/7スケール 完成品フィギュア」
メーカー：ホビーマックスジャパン
原作名：「新世紀エヴァンゲリオン」
発売予定月：2027年4月
参考価格：23,980円
第14位：「アークナイツ Mon3tr 1/7スケール 完成品フィギュア」
メーカー：APEX
原作名：「アークナイツ」
発売予定月：2027年5月
参考価格：26,840円
第15位：「1Gift+ 原神 スカーク・喜びの集いVer. 1/8スケール 完成品フィギュア」
メーカー：Myethos
原作名：「原神」
発売予定月：2027年1月
参考価格：7,480円
第16位：「漫画『化物語』羽川翼 1/7スケール 完成品フィギュア」
メーカー：キューズQ
原作名：「化物語」
発売予定月：2027年6月
参考価格：43,780円
第17位：「figma ELDEN RING 霊馬トレント」
メーカー：マックスファクトリー
原作名：「エルデンリング」
発売予定月：2027年1月
参考価格：16,800円
第18位：「ねんどろいど 呪術廻戦 脹相」
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原作名：「呪術廻戦」
発売予定月：9月
参考価格：6,500円
第19位：「ブルーアーカイブ セリカ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア」
メーカー：GOLDENHEAD+
原作名：「ブルーアーカイブ」
発売予定月：12月
参考価格：19,965円
第20位：「GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー-INTO THE SKY- 完成品フィギュア」
メーカー：メガハウス
原作名：「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」
発売予定月：10月下旬
参考価格：23,100円
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