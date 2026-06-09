JR東日本は、近距離区間の磁気乗車券を2027年春から順次廃止し、QR乗車券へ切り替える。QR乗車券は、QRコードをかざしやすいよう、現行の小型券（縦30ミリ、横57.5ミリ）から、縦57.5ミリ、横85ミリの大型券に変更する。裏面の磁気層がなくなることで、リサイクル時の環境負荷軽減にもつながるとしている。JR東日本のほか、京成電鉄、京浜急行電鉄、西武鉄道、東京モノレール、東武鉄道、北総鉄道の関東私鉄6社も、磁気乗車券からQ