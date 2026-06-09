定期預金とは、あらかじめ指定した期間、お金を預け入れる仕組みの金融商品です。満期までは原則として払い戻しができない反面、普通預金よりも金利が高めに設定されている点がメリットです。最近では口座の新規開設や期間限定のキャンペーンにより、年利1％を超えるプランも登場しています。 ただし、増えた利子の全額が手元に残るわけではない点に注意が必要です。本記事では、定期預金の手取りが目減りしてしまう