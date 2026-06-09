毎日の激務と満員電車に耐え、ボーナスから少しずつ取り分けてようやく貯めた15万円。待ちに待った家族4人でのディズニー旅行の出発前夜、寝室から妻の焦った声が響きます。「どうしよう。熱が39度ある……」 顔を真っ赤にして苦しそうに息をする子どもを前に、親として「早く元気になって」と願うのが当然です。しかし、疲労困憊でスマホを握りしめた頭の片隅に、どうしても拭いきれない黒い感情がよぎるので