ディズニー旅行「総額15万円」が、前夜の“39度の発熱”で全額パーに!? 早めの予約で「新幹線・ホテル・チケット代」が安かったのに、キャンセル料で“ドブに捨てる”しかない？ 損失リスクを避ける方法

当日キャンセルの絶望！ 容赦なく引かれる「100％」の壁

旅行のキャンセル料は、出発日が近づくにつれて跳ね上がります。例えば、旅行会社のパッケージツアーを申し込んでいた場合、一般的な約款では旅行開始日の前日キャンセルで「旅行代金の40％以内」、当日の旅行開始前で「50％以内」、旅行開始後や無連絡不参加の場合は「100％以内」のキャンセル料がかかります。

個人手配の場合も例外ではありません。割引率の高い航空券や新幹線の早割チケットなどは、当日キャンセルだと払い戻し不可（100％負担）となるケースがほとんどです。ホテルも前日で20～50％、当日なら80～100％のキャンセル料を請求されるのが一般的です。

家族4人、新幹線とホテル、チケット代で総額15万円の旅行。もし当日朝にキャンセルとなれば、手元に返ってくるのはスズメの涙です。最悪の場合、15万円まるごと失うことになります。汗水垂らして稼いだお金が、一度もホテルのベッドで寝ることもなく消滅する。この精神的ダメージは計り知れません。



絶望を救う「旅行キャンセル保険」の仕組み

そんな「もしも」の事態に備えるのが、旅行キャンセル費用を補償する保険です。

「保険なんて高そうだし、手続きが面倒」と感じるかもしれないです。しかし、国内旅行の場合、旅行代金にもよりますが、掛け金は数百円から1000円台で済むことがほとんどです。

万一、子どもや家族の急な病気やケガ、予期せぬ交通機関の運休などで旅行をキャンセルせざるを得なくなったとき、この保険に加入していれば、本来支払うべきだったキャンセル料の全額（または一部）が保険金としてカバーされます。

「たった数百円で15万円の損失リスクをゼロにできる」と考えれば、決して高い出費ではないことがわかるはずです。



「知らなかった」では遅い！ キャンセル保険の意外な落とし穴

ただし、この保険には多くの人が陥りやすい「3つの落とし穴」があります。これを理解していないと、いざというときに1円も振り込まれず、泣き寝入りすることになります。



落とし穴1：加入できる「期限」がある

これが一番の罠です。「子どもが咳をし始めたから、念のため前日に保険に入っておこう」という虫のいい話は通用しません。多くの保険商品では、「旅行予約日から14日以内」といった厳しい加入期限が設けられています。旅行を手配したその日、あるいは数日以内に決断しなければ、そもそも加入すらできないのです。



落とし穴2：「医師の診断書」などが必要になる

保険金を請求するには、単に「熱が出ました」という自己申告では通らないのが現実です。原則として、医療機関を受診し「医師の診断書」や「通院を証明する書類」を提出する必要があります。

夜間救急や休日診療に駆け込むことになっても、必ず受診した証明をもらわなければなりません。また、診断書の作成には数千円の文書料がかかることも多いため、手出しが完全にゼロになるわけではない点も注意が必要です。



落とし穴3：「同行者」の範囲に注意

保険の対象となる「同行者」の定義も、約款でしっかり確認する必要があります。家族4人の旅行で、子ども1人が発熱した場合、「看病する母親と子どもの2人分」のキャンセル料しか補償されず、「父親と上の子は旅行に行けたはずだから補償対象外」と判断されるケースもあります。

家族全員のキャンセル料をカバーできる条件になっているか、加入前に必ず規約を読み込むことが重要です。



家族旅行は「行く前」から始まっている

せっかくの家族旅行。誰も病気にならず、予定通りに出発できるのが一番です。しかし、小さな子どもがいる家庭において「突然の発熱」は、もはや避けられない自然災害のようなものです。

理不尽なキャンセル料の支払いで、家族の思い出づくりが「苦いトラウマ」に変わってしまうことだけは絶対に避けたいものです。

次に旅行の計画を立てるときは、ホテルや新幹線の手配とセットで「キャンセル保険」の存在を思い出してください。たった数百円の出費で、旅行前夜の「パパ、お熱出た……」という声にも、少しだけ優しく寄り添えるようになるはずです。



出典

国土交通省 標準旅行業約款

執筆者 : 西村和樹

2級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP2級）、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士