「文学部は役に立たない」「人文系学部は廃止せよ」。そんな声が絶えない日本とは対照的に、世界のビジネス界では人文系の学問を修めた経営者が活躍している。彼らはなぜ“人文系”を学ぶのか。独立研究者・山口周さんと実業家・深井龍之介さんの共著『人文知は武器になる』（文春新書）より、2人の対談をお送りする――。■ジョージ・ソロスもピーター・ティールも哲学科【山口周（以下、山口）】人文知というのは、日本では「役