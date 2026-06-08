部署間のすれ違いをなくすには何をすればいいか。14年間残業ゼロを徹底するアクシア代表の米村歩さんは「仕事の現場で使われる『なるはやでお願い』といった言葉は、人によって受け取り方が大きく異なるため、認識がズレ、後々の手戻りや炎上を引き起こす。こうした曖昧さを排除するためには、タスクの『期限』と『状態』を明確にする必要がある」という――。※本稿は、米村歩『「技術的には可能です」はなぜ伝わらないのか エン