Special thanks to Emporio ArmaniINIが、【エンポリオ アルマーニ】2026年春夏メンズコレクション 「ORIGINS」コラボレーションソング「Sand Castle」を6月10日(水)0:00より配信リリースすることが決定した。INIとエンポリオ アルマーニの本コラボレーションでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲とともに、ビジュアル・音楽・装いが一体となって、コレクションが描く美の原点と生命力を立体的に表現。「ORIGINS