Special thanks to Emporio Armani

INIが、【エンポリオ アルマーニ】2026年春夏メンズコレクション 「ORIGINS」コラボレーションソング「Sand Castle」を6月10日(水)0:00より配信リリースすることが決定した。

INIとエンポリオ アルマーニの本コラボレーションでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲とともに、ビジュアル・音楽・装いが一体となって、コレクションが描く美の原点と生命力を立体的に表現。「ORIGINS」は、異文化を探求する旅のなかで見出されるルーツや価値観に光を当て、文化的背景と個性を讃えるコレクションになっている。軽やかな素材と流れるようなフォルム、太陽に照ら された大地を思わせる色彩が重なり合い、装いそのものが内なるエネルギーや前向きな意志を映し出し、伝統と現代が自然に交差し、新たな美として調和していく──その姿に、エンポリオ アルマーニが考えるファッションの本質が表現されているという。

コラボレーションソングとなる新曲「Sand Castle」は、INIにとって初となる全編英語歌詞での歌唱曲。自分自身の中にある既成概念を”砂の城”に 例えて、自己との対峙を表現。軽やかな浮遊感を帯びたR&B調のサウンドに乗ってメンバーのボーカルの成熟した一面が感じられるとともに、グループとしての新たな自己表現に挑んだ。

▲「Sand Castle」ジャケット ©LAPONE ENTERTAINMENT

楽曲ジャケットのアートワークはメンバーの池粼理人が担当した。制作にあたり、池粼は「今回、初めてINIの楽曲のアートワークを描きました。昔から自分の描いた絵が作品の一部になることが夢だったので、このような形で実現できて本当に光栄です。長い時間をかけて絵と向き合う中で、新たな価値観や考え方に出会い、自分自身とも向き合える貴重な時間になりました。エンポリオ アルマーニの『ORIGINS』コレクションテーマであ る『新たな自己表現への挑戦』を体現した楽曲で、固定観念を砂の城に例え、自ら壊して次へ進もうというメッセージが込められ ています。皆さんに届くと嬉しいです」とコメントしている。

また、10日(水)21:30〜22:00には、『INI THE MOVIE『I Need I』』Blu-ray & DVDの発売と「Sand Castle」のリリ ースを記念したリスニングパーティーをINI Official Stationheadにて実施し、池粼理人と藤牧京介がリアルタイムで参加予定。さらに「Sand Castle」のスペシャルクリップは15日(月)19:00にINI公式YouTubeにて公開される。