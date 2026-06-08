佐賀県は6月7日、「世界海洋プラスチックプランニングセンター(愛称:PLA PLA(プラプラ))」を、唐津市鎮西町波戸岬に開業した。世界海洋プラスチックプランニングセンター(PLA PLA)○世界初の海洋プラスチック専門体験施設が誕生「2050年には海洋プラスチックの重量が魚の重量を上回る」――。世界の海には約1億5,000万トンのプラスチックが存在し、毎年約800万トンが新たに流れ込み続けている。ウミガメの86%、海鳥の44%、海洋哺乳