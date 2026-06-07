All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、福岡県在住48歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：もりながみるくさん年齢性別：48歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：福岡県雇用形態：自営業・自由業年収：280万円現預金：1800万円リスク資産：700万円「ゆうちょ銀行と楽天銀行の定期預金に計300万円」現預金について「生活費は地方銀行の