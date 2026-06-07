オリエンタルランドは、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに併設する駐車場の料金を6月16日から改定する。新たな料金は、普通車が4,000円（現行3,000円）、大型車が6,000円（同5,000円）、二輪車が1,000円（同500円）。送迎区画の大型車料金も2,000円（同1,000円）に引き上げる。一度駐車場を出る場合も、当日同じ車（登録番号車）に限り駐車券は有効。前払い制となり、入場時に支払う必要がある。支払方法は、現金のほか