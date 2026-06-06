女優の戸田恵梨香（37）が6日までに自身のインスタグラムを更新し、現在ヒット中のネットフリックスのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」のオフショットを披露した。「思い出を少しずつ」を書き出すと、同作での着物姿のオフショットや、ジャケット姿のオフショット、写真立てに入れられた写真のショットなどをアップした。ハッシュタグでは「地獄に堕ちるわよ」「netflix」「細木数子」と添えた。同作は、昭和から平成