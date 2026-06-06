R8後継のフラッグシップモデルアウディは、合計出力1001psを誇る限定生産の新型V8ハイブリッド・スーパーカー『ヌヴォラーリ（Nuvolari）』を発表した。『R8』よりもさらに限定的なフラッグシップモデルであり、同社の「未来に対する声明」でもあるという。【画像】アウディからR8後継となる衝撃的なスーパーカー登場！【アウディ・ヌヴォラーリを詳しく見る】全22枚ミドシップのツインターボ4.0L V8エンジンに3基の電気モーター