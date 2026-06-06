【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1の金城碧海とINIの後藤威尊が、6月12日24時45分から放送の読売テレビ『音道楽√』（読み：おとどうらくルート）に出演。JO1＆INIをオーディション番組から応援し続ける、番組ホストの藤岡宗我（ytvアナウンサー）と“絶対に負けられない”3番勝負を繰り広げる。 ■金城碧海vs後藤威尊vs藤岡アナの三つ巴バトル サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフ