JO1金城碧海＆INI後藤威尊が3番勝負に挑む！後藤の衝撃発言に金城は「どんな絵面やねん！」

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JO1の金城碧海とINIの後藤威尊が、6月12日24時45分から放送の読売テレビ『音道楽√』（読み：おとどうらくルート）に出演。JO1＆INIをオーディション番組から応援し続ける、番組ホストの藤岡宗我（ytvアナウンサー）と“絶対に負けられない”3番勝負を繰り広げる。

■金城碧海vs後藤威尊vs藤岡アナの三つ巴バトル

サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーである、JO1・INIから特別に結成されたユニット・JI BLUEから、金城碧海と後藤威尊が登場。

金城と後藤のふたりは、藤岡アナウンサーの呼び込みにより、サッカーのユニフォームに身を包んでサッカーボールを巧みに操りながら登場。「絶対に負けられない戦いがそこにはある」と題された企画で、金城・後藤・藤岡の3人が3番勝負を繰り広げる。

最初の勝負は「かき氷早食い対決」。冷たさで頭がキーンとならない体質だと自負する金城碧海が自信を見せるなか、後藤も「気合で何でも乗り越えてきた」と対抗心を燃やす。しかし、勝負は金城が圧倒的な差をつけて決着し…!?

続いて3人が挑むのは「お好み焼きひっくり返し対決」。大学時代にお好み焼き店でアルバイトをしていたという後藤の圧倒的勝利かと思われたが、ホットプレートで焼くための油を生地に入れてしまうという痛恨のミスをしてしまう。果たして勝負の行方は!?

最後の対決は「早着替え対決」。番組側が用意した衣装に誰が最も早く着替えられるかを競う対決に、余裕を見せる金城の一方で、後藤は「最近ひとりで服が脱げなくなってきた」とまさかの衝撃発言が。体を鍛えすぎた結果、広背筋が発達しすぎて服を脱ぎづらいという後藤から、自身の広背筋を触るように促された藤岡は戸惑いながらも“推しの広背筋”を堪能。金城からは「どんな絵面やねん！」とツッコミが飛び出す。

そして3番勝負の勝者に「最高の景色」が堪能できるスイーツがプレゼントされるなか、藤岡にも最高の景色がプレゼントされ…!?

また、LDH所属の16人組ダンス＆ボーカルグループTHE RAMPAGEでパフォーマーとして活躍する長谷川慎と山本彰吾も登場。ホストの樋口大喜（FM802 DJ）とともに最新曲「BLACK TOKYO」のテーマ、“光”と“影”にちなんだ番組オリジナルのゲームに挑む。

■番組情報

読売テレビ『音道楽√』

06/12（金）24:45～25:20

※時間変更の可能性あり

※中京テレビ・東海地区は、11日遅れで放送

※放送後にTVer、ytvMyDo！にて見逃し配信

出演：JI BLUE（金城碧海、後藤威尊）、藤岡宗我（ytvアナウンサー）、THE RAMPAGE（長谷川慎、山本彰吾）、樋口大喜（FM802 DJ）

■関連リンク

『音道楽√』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/otodoraku_root/