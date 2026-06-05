数々の構想の舞台となってきた歌舞伎町だが、その「後処理」はかつてなく難しくなってきているという歓楽街のビルの前で殴り合う男たち。襲撃のターゲットにされたのか、したたかに痛めつけられた男性が道路にうずくまる。暴行を加えていた襲撃者の男は悠然と車道に出て、交差点に乗り付けた車でその場を後にした―。SNSやLINEなどの通信アプリを通じて広まったこれらの動画には、歌舞伎町の商業ビル前で発生した乱闘騒ぎの一部始