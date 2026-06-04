青森山田シニアの138キロ左腕・成川蒼空と135キロ右腕・八戸颯士成長段階の中学生は、いかにしてスピードボールを手に入れるのか――。中学硬式野球の強豪「青森山田リトルシニア」には、最速135キロを超える左右の二枚看板がいる。最速138キロ左腕の成川蒼空選手と最速135キロ右腕の八戸颯士選手（ともに3年）だ。中学野球界屈指の逸材コンビに、球速アップの秘訣や今後の展望を聞いた。成川は千葉県柏市出身。幼少期から父の