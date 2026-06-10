俳優の小泉孝太郎（47）が、8日放送のTBS系ドキュメント旅『手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ〜アテのないアテ探し〜』（後11：56）に出演。結婚に対する自身の考えを明かした。【写真】小泉孝太郎が“結婚相手に求める条件”として名前を挙げた人物同番組では、酒好きコンビの手越と小泉がMCとして初タッグを組み、ゲストとともにその土地ならではの“最高の酒のアテ”を探す旅をする。今回はお笑いコンビ・チュートリアル徳