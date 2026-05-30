『名探偵コナン』と『名探偵プリキュア！』、2つの名探偵アニメが奇跡のコラボレーション！それぞれの番組で特別コラボエピソードが放送される。声優キャストからコメントが到着。スペシャルコラボPVも公開された。そしてコラボグッズ情報も。＞＞＞コラボビジュアルや各作品のビジュアルをチェック！（写真8点）『名探偵コナン』は、高校生探偵の工藤新一が、黒ずくめの組織に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまい江戸川コナンと名