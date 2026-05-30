【コナン＆プリキュア】キャストよりコメント到着！ グッズ情報も！
『名探偵コナン』と『名探偵プリキュア！』、2つの名探偵アニメが奇跡のコラボレーション！ それぞれの番組で特別コラボエピソードが放送される。声優キャストからコメントが到着。スペシャルコラボPVも公開された。そしてコラボグッズ情報も。
＞＞＞コラボビジュアルや各作品のビジュアルをチェック！（写真8点）
『名探偵コナン』は、高校生探偵の工藤新一が、黒ずくめの組織に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまい江戸川コナンと名乗って、幼馴染の毛利蘭の父・小五郎が営む毛利探偵事務所に居候しながら様々な事件を解決していくミステリー。
1996年の放送開始から2026年で30周年を迎えた。
『名探偵プリキュア！』は、プリキュア史上初である「探偵」のプリキュア。主人公の明智あんなが 1999 年にタイムスリップするところから物語が始まる。作品のテーマは、「自分で見て、感じて、考えて、 ”本当” の答えを出す」 。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちを描く。2004年放送開始の「プリキュア」シリーズ、本作はシリーズ23作目となる。
このたび、声優キャストからコメントが到着した。
＜高山みなみ（江戸川コナン役） コメント＞
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
え、誰か変身するの ？！…もしかして蘭姉ちゃんが？！…なんて。TV局を越えて、制作会社を越えて実現するコラボがあるとは思ってもみませんでした。正に、歴史に残る大事件です（笑）。長きに渡り愛され続けているプリキュアとの共演は嬉しいことです。私もプリキュアだったことがありますしね（ダークですけど）。
どんなお話になるのか、名探偵同士どう関わっていくのか楽しみにしていました。
――『名探偵プリキュア！』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
どこでどんなシチュエーションであっても、キャラクターは変わらないので、お芝居上で意識したことは特にはありませんでした。強いて言えば、マイクワークですね。二つのお話をそれぞれのホームスタジオで収録したのですが、やはり初めてのところは勝手がわからなくて、少し緊張感が上回りましたね。収録自体は休憩中にお喋りしながら、楽しく終えました。
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします！
いつも応援ありがとうございます。私たちと同じで、皆様もコラボと聞いて驚かれたと思います。それぞれの世界に『名探偵』たちがどう存在するのか、どう描かれるのか…。もちろん、推理シーンも見ごたえあります！ いつもと違った世界を行き来する『名探偵』の共演をお楽しみください。
＜千賀光莉（キュアアンサー／明智あんな役） コメント＞
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
実は『名探偵プリキュア！』というタイトルを初めて聞いたときから、いつか『名探偵コナン』と関われたら素敵だな…！ と思っていたので、今回プロデューサーさんからコラボのお話を伺ったときは、思わず大きい声が出てしまいました！ そして『名探偵コナン』にキュアアンサーとして出演させていただくことも知り、憧れの大先輩の方々とご一緒させていただけることがとても光栄で、胸が高鳴りました。
――『名探偵コナン』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
『名探偵コナン』の世界にプリキュアが登場するというとてもワクワクする展開ではありますが、キュアアンサーらしさはそのままに『名探偵コナン』の世界観に溶け込むように意識して演じさせていただきました。
キュアアンサーだけど、普段のキュアアンサーとは少し異なる…？ いつもとは一味違う彼女が見られるかもしれません！
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします！
『名探偵コナン』『名探偵プリキュア！』お互いの魅力がギュッと詰まったお話になっていますので、是非どちらの作品も視聴していただけたら嬉しいです。2つの異なる世界で活躍している名探偵が一緒に謎を解くという奇跡の瞬間を見届けましょう！
そしてそれぞれの公式YouTubeチャンネルにて、スペシャルコラボPVが公開されているので、チェックしてほしい。
さらに、コラボグッズの情報も到着。
プリティストアでは、「【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ アクリルスタンド」「【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ アクリルコースター」「【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ キラキラビッグ缶バッジ」が6月23日（火）より発売予定。
エンスカイからは、「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ キャラクタースリーブ」が8月下旬発売予定。「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ 300 ピースジグソーパズル」が7月下旬発売予定だ。
サンスター文具からは、「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ クリアファイル２枚セット」と「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ ステッカー２サイズセット」が発売予定。発売時期はまだ未定だ。
バンダイからも「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ Tシャツ」と「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ B2 タオル」が発売時期は未定だ。
まずは明日の『名探偵プリキュア！』から、奇跡のコラボレーションをおたのしみに。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
（C）ABC-A・東映アニメーション
＞＞＞コラボビジュアルや各作品のビジュアルをチェック！（写真8点）
『名探偵コナン』は、高校生探偵の工藤新一が、黒ずくめの組織に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまい江戸川コナンと名乗って、幼馴染の毛利蘭の父・小五郎が営む毛利探偵事務所に居候しながら様々な事件を解決していくミステリー。
1996年の放送開始から2026年で30周年を迎えた。
このたび、声優キャストからコメントが到着した。
＜高山みなみ（江戸川コナン役） コメント＞
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
え、誰か変身するの ？！…もしかして蘭姉ちゃんが？！…なんて。TV局を越えて、制作会社を越えて実現するコラボがあるとは思ってもみませんでした。正に、歴史に残る大事件です（笑）。長きに渡り愛され続けているプリキュアとの共演は嬉しいことです。私もプリキュアだったことがありますしね（ダークですけど）。
どんなお話になるのか、名探偵同士どう関わっていくのか楽しみにしていました。
――『名探偵プリキュア！』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
どこでどんなシチュエーションであっても、キャラクターは変わらないので、お芝居上で意識したことは特にはありませんでした。強いて言えば、マイクワークですね。二つのお話をそれぞれのホームスタジオで収録したのですが、やはり初めてのところは勝手がわからなくて、少し緊張感が上回りましたね。収録自体は休憩中にお喋りしながら、楽しく終えました。
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします！
いつも応援ありがとうございます。私たちと同じで、皆様もコラボと聞いて驚かれたと思います。それぞれの世界に『名探偵』たちがどう存在するのか、どう描かれるのか…。もちろん、推理シーンも見ごたえあります！ いつもと違った世界を行き来する『名探偵』の共演をお楽しみください。
＜千賀光莉（キュアアンサー／明智あんな役） コメント＞
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
実は『名探偵プリキュア！』というタイトルを初めて聞いたときから、いつか『名探偵コナン』と関われたら素敵だな…！ と思っていたので、今回プロデューサーさんからコラボのお話を伺ったときは、思わず大きい声が出てしまいました！ そして『名探偵コナン』にキュアアンサーとして出演させていただくことも知り、憧れの大先輩の方々とご一緒させていただけることがとても光栄で、胸が高鳴りました。
――『名探偵コナン』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
『名探偵コナン』の世界にプリキュアが登場するというとてもワクワクする展開ではありますが、キュアアンサーらしさはそのままに『名探偵コナン』の世界観に溶け込むように意識して演じさせていただきました。
キュアアンサーだけど、普段のキュアアンサーとは少し異なる…？ いつもとは一味違う彼女が見られるかもしれません！
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします！
『名探偵コナン』『名探偵プリキュア！』お互いの魅力がギュッと詰まったお話になっていますので、是非どちらの作品も視聴していただけたら嬉しいです。2つの異なる世界で活躍している名探偵が一緒に謎を解くという奇跡の瞬間を見届けましょう！
そしてそれぞれの公式YouTubeチャンネルにて、スペシャルコラボPVが公開されているので、チェックしてほしい。
さらに、コラボグッズの情報も到着。
プリティストアでは、「【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ アクリルスタンド」「【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ アクリルコースター」「【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ キラキラビッグ缶バッジ」が6月23日（火）より発売予定。
エンスカイからは、「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ キャラクタースリーブ」が8月下旬発売予定。「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ 300 ピースジグソーパズル」が7月下旬発売予定だ。
サンスター文具からは、「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ クリアファイル２枚セット」と「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ ステッカー２サイズセット」が発売予定。発売時期はまだ未定だ。
バンダイからも「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ Tシャツ」と「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ B2 タオル」が発売時期は未定だ。
まずは明日の『名探偵プリキュア！』から、奇跡のコラボレーションをおたのしみに。
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（C）ABC-A・東映アニメーション
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