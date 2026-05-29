ある日のこと、ふとセブン-イレブンに立ち寄ったら「アシャッチュ」というドリンクに出会っちゃいました。アシャ……ッチュ……？耳慣れない言葉ですが、パッケージにはハングルで「아샤추（アシャッチュ）」と書かれているため、韓国からやってきたドリンクだと推測できます。セブン-イレブンといえば、先日発売された「美色韓茶」然り、韓国発の商品が充実しているわよね。あのお茶もおいしかったから、こち