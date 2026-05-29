コーヒーなのに苦くない…混乱するのに飲めばたちまちクセになる。韓国からやってきた不思議すぎる飲み物「アシャッチュ」
ある日のこと、ふとセブン-イレブンに立ち寄ったら「アシャッチュ」というドリンクに出会っちゃいました。
アシャ……ッチュ……？ 耳慣れない言葉ですが、パッケージにはハングルで「아샤추（アシャッチュ）」と書かれているため、韓国からやってきたドリンクだと推測できます。
セブン-イレブンといえば、先日発売された「美色韓茶」然り、韓国発の商品が充実しているわよね。あのお茶もおいしかったから、こちらもいっちょ飲んでみますか！
【アシャッチュとは】
そもそも「アシャッチュ」とはどんなドリンクなのでしょう？
アシャッチュとは「アイスティー（아이스티：アイスティ）」に「エスプレッソのショットを追加（샷추가：シャッチュガ）」したカフェメニューのことであり、コーヒーなのに苦くなくて飲みやすいとSNSを中心に話題になっているのだそう。私……韓国カルチャー大好きなのに知らなかったんだけど!!
2026年5月26日からは順次、全国のセブン-イレブン限定で2種類のアシャッチュを販売しています。
・ジョージア アシャッチュピーチ（410ml 170円）
・ジョージア アシャッチュマンゴー（410ml 170円）
ジョージアって、コーヒーで有名なジョージアのことだよね!? おのずと味にも期待しちゃうわっ。
【不思議すぎるけどおいしいぞ…味わいを徹底レポ】
それではさっそくいただいてみましょう！
■ジョージア アシャッチュピーチ
ピーチアイスティーにエスプレッソコーヒーのコクをプラスしている、というこちらの商品。
口当たりはサラサラとしていて飲みやすく、ひと口飲んだ印象は完全にフルーツティー！ 紅茶ならではのすっきりとした味わい、ピーチの香りやほのかな甘みがお口のなかに広がります。
それでいて、後味にはしっかりエスプレッソの存在感を感じるんですよ。苦みはほとんどないんだケド、エスプレッソ由来の香ばしさとコクがすんごい。
■ジョージア アシャッチュマンゴー
こちらはマンゴーアイスティーがベース。さっぱり爽やかな口当たりですが、マンゴーの風味がしっかり効いていて、後味までものすごくフルーティー。
フルーツティーの存在感がすごいんですケド、先ほど飲んだ「ピーチ」と同様、ひと口飲むたび「エスプレッソ」が主張してきます。エスプレッソ由来の香ばしさとコクが追いかけてくる。
【脳がバグるけどハマります】
今回初めてアシャッチュというドリンクを体験しましたが、ハッキリ言って脳がバグりました。
さっぱりとしたフルーツティーと思いきや、エスプレッソの香ばしさとコクが「後味」として残るという。けれども、エスプレッソの主張が強すぎないせいか、全体の味の印象は「フルーツティー」なんですよ。
「フルーツティーなの？それともエスプレッソなの？どっちなんだいッ！」と混乱しつつも、不思議とクセになるおいしさでもあり、韓国で人気があるのもよくわかる。また今回いただいた2品は、
・香りも味わいもフルーティー（爽やか）
・後味すっきり
・ごくごく飲める
といった特徴があるため、これからの季節にもぴったりだと感じました。アシャッチュ、日本でも流行っちゃうかもしんない。
※価格はすべて税込みです。
参考リンク：セブン-イレブン、プレスリリース
執筆・撮影：田端あんじ
Photo：(c)Pouch