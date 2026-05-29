コーヒーなのに苦くない…混乱するのに飲めばたちまちクセになる。韓国からやってきた不思議すぎる飲み物「アシャッチュ」

ある日のこと、ふとセブン-イレブンに立ち寄ったら「アシャッチュ」というドリンクに出会っちゃいました。

アシャ……ッチュ……？ 耳慣れない言葉ですが、パッケージにはハングルで「아샤추（アシャッチュ）」と書かれているため、韓国からやってきたドリンクだと推測できます。

セブン-イレブンといえば、先日発売された「美色韓茶」然り、韓国発の商品が充実しているわよね。あのお茶もおいしかったから、こちらもいっちょ飲んでみますか！

【アシャッチュとは】

そもそも「アシャッチュ」とはどんなドリンクなのでしょう？

アシャッチュとは「アイスティー（아이스티：アイスティ）」に「エスプレッソのショットを追加（샷추가：シャッチュガ）」したカフェメニューのことであり、コーヒーなのに苦くなくて飲みやすいとSNSを中心に話題になっているのだそう。私……韓国カルチャー大好きなのに知らなかったんだけど!!

2026年5月26日からは順次、全国のセブン-イレブン限定で2種類のアシャッチュを販売しています。

・ジョージア アシャッチュピーチ（410ml 170円）

・ジョージア アシャッチュマンゴー（410ml 170円）

ジョージアって、コーヒーで有名なジョージアのことだよね!? おのずと味にも期待しちゃうわっ。

【不思議すぎるけどおいしいぞ…味わいを徹底レポ】

それではさっそくいただいてみましょう！

■ジョージア アシャッチュピーチ

ピーチアイスティーにエスプレッソコーヒーのコクをプラスしている、というこちらの商品。

口当たりはサラサラとしていて飲みやすく、ひと口飲んだ印象は完全にフルーツティー！ 紅茶ならではのすっきりとした味わい、ピーチの香りやほのかな甘みがお口のなかに広がります。

それでいて、後味にはしっかりエスプレッソの存在感を感じるんですよ。苦みはほとんどないんだケド、エスプレッソ由来の香ばしさとコクがすんごい。

■ジョージア アシャッチュマンゴー

こちらはマンゴーアイスティーがベース。さっぱり爽やかな口当たりですが、マンゴーの風味がしっかり効いていて、後味までものすごくフルーティー。

フルーツティーの存在感がすごいんですケド、先ほど飲んだ「ピーチ」と同様、ひと口飲むたび「エスプレッソ」が主張してきます。エスプレッソ由来の香ばしさとコクが追いかけてくる。

【脳がバグるけどハマります】

今回初めてアシャッチュというドリンクを体験しましたが、ハッキリ言って脳がバグりました。

さっぱりとしたフルーツティーと思いきや、エスプレッソの香ばしさとコクが「後味」として残るという。けれども、エスプレッソの主張が強すぎないせいか、全体の味の印象は「フルーツティー」なんですよ。

「フルーツティーなの？それともエスプレッソなの？どっちなんだいッ！」と混乱しつつも、不思議とクセになるおいしさでもあり、韓国で人気があるのもよくわかる。また今回いただいた2品は、

・香りも味わいもフルーティー（爽やか）

・後味すっきり

・ごくごく飲める

といった特徴があるため、これからの季節にもぴったりだと感じました。アシャッチュ、日本でも流行っちゃうかもしんない。

※価格はすべて税込みです。

参考リンク：セブン-イレブン、プレスリリース

執筆・撮影：田端あんじ

Photo：(c)Pouch

画像をもっと見る