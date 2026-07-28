「売人と言われる人と密室にいること自体が強い疑念を抱く状況」7月13日、「SmartFLASH」が報じた広島東洋カープの選手らと、エトミデート（通称、ゾンビたばこ）の売人、滝口涼介被告との「密接すぎる交際写真」。その中には、広島の矢野雅哉、小園海斗、田村俊介、そしてゾンビたばこの使用容疑で逮捕され、球団を追われた羽月隆太郎氏らが、滝口被告と同席する大所帯の酒席写真が存在した。さらに矢野は、滝口被告と遠征先の