セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、冷凍米飯の新商品「セブンプレミアム 大盛りチャーハン」を5月26日から順次、発売。【画像】えー！セブン−イレブンの冷凍食品にこんな商品も！大容量で使い勝手よさそう！同社によると、冷凍食品が「シェアする」ものに加えて「一人でお腹いっぱい食べたい」というお客様のニーズに対してボリューム感と、コストパフォーマンスの良さにこだわったということです。同商