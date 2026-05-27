リーグを超えた映像の相互利用は今季で3年目今シーズンも「日本生命セ・パ交流戦2026」が26日に開幕。今季も、パシフィックリーグマーケティング株式会社とパ・リーグ6球団は、横浜DeNAベイスターズと試合映像の相互利用を実施する。「パーソル パ・リーグTV」とパ球団のSNSおよびYouTubeチャンネルでは、交流戦のDeNA主催試合の切り抜き動画やハイライト映像を活用する。一方、DeNAのSNSとYouTubeチャンネルでは、パ各球団主催