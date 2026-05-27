自動車のタイヤにはさまざまな種類があり、安全な走行のためには季節に合わせた履き替えが必要です。 一般的に冬の時期には雪道の走行に優れたスタッドレスタイヤを使いますが、交換を怠って梅雨の時期にも使い続けるのは推奨されていません。本記事では、冬以外の時期にスタッドレスタイヤを使うリスクや、今後予想されるタイヤの価格変動を解説します。 「スタッドレスタイヤ」は雨に弱い？ スタッドレスタイヤ