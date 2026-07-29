東京都は’26年4月、夏の省エネを推進する「東京クールビズ」を発表。梅雨が明けた7月下旬、全国的に気温が上がり酷暑日を記録する地点も多い。都内では一部ハーフパンツで出勤する人の姿が見られる一方、SNSを中心に中年男性がスネを露出することの是非を問う「スネハラ」論争が過熱している。放送作家の鈴木おさむ氏は、「スネハラ」論争の本質は年齢や服装そのものではなく、「おじさん」と見なされた人だけが不快の対象にされ