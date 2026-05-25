新型F450GSはクラッチ操作なしでシームレスな変速が可能 ビー・エム・ダブリュー F450GS｜BMW F 450 GS BMW F450GSは、軽快なハンドリングと高い運動性能、そして最新テクノロジーを求める幅広いライダーに向けたモデル。ダウンサイジング志向が高まるなか、このクラスにおいて理想的なバランスを提供する。エンジンは完全新設計の並列2気筒で、420ccの排気量から最高出力35kW（48ps）、最大ト