TeNYテレビ新潟アナウンサーの橋本華歩アナウンサーが24日、自身のインスタグラムを更新。髪をバッサリ切ったことを報告した。 【写真】イメージは変わったけど髪を切った姿もキュートです 「20cmも短くなるととにかくドライヤーが楽です」と書き出し、肩にかかるぐらいの髪の長さで自撮りをする写真を掲載。「ヘアアレンジが難しくなったので勉強します！」とつづった。 フォロワー