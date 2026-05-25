下松市の中学校学校給食センターがアレルギー情報など生徒24人分の個人情報を誤ってホームページ上で閲覧できる状態にしていたと発表しました。下松市中学校給食センターによりますと5月分の献立表をホームページに公開した際、本来は削除すべき生徒の個人情報が記載された詳細献立表も誤って公開したということです。詳細献立表には、生徒24人分の氏名や学年、食べられない食材などの