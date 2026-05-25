もともとカラオケ業界は、地域密着型の中小チェーンがひしめき合っていた。ところが業界再編が進み、大手による寡占化が加速中。まねきねこ、ビッグエコー、BanBanの三強を軸に、今後の未来を予測した！【ニッポン経済 令和の業界再編 三国志 Part4.カラオケ】＊社名、店名表記はホームページに準拠。データは5月7日時点で、店舗数は国内のみで、海外店は含まない。売上高、営業利益、時価総額は運営会社のものを、店舗数はグルー