主将の森田晃樹も落胆「判断のバランス、難しさがあった」東京ヴェルディは5月24日に行われたJ1百年構想リーグ最終節で、横浜F・マリノスと対戦し、0-6の大敗を喫した。百年構想リーグはもちろん、J1に復帰した2024シーズン以降を振り返ってもワーストとなる6失点に、チームの大黒柱であるMF森田晃樹も「試合を通してボールへの行き方が曖昧というか、うまくいけていなかった。今まで通りの守備の強度でいけなかった」と肩を落と