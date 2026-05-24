『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したアン・シネ2017年5月4日。突如現れた、膝上30cmのミニスカートをなびかせながらプレーするひとりの韓国人ゴルファーに、日本中のゴルフファンの視線は釘づけになった。彼女の名は、アン・シネ。そのファッション性と美スタイルから"セクシークイーン"とまで称され、その旋風はゴルフ界を飛び出して吹き荒れた。5月25日（月）発売『週刊プレイボーイ23号』で約8年ぶりというグラビア撮影で