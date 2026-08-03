◇ア・リーグホワイトソックス9-1レイズ（2026年8月2日タンパ）ホワイトソックスの快進撃が止まらない。2日（日本時間3日）に敵地でレイズと対戦。9-1と大勝し貯金を「7」とした。ア・リーグ中地区首位を快走している。「2番・一塁」で先発出場した村上宗隆内野手（26）は、4打席凡退で迎えた7-0の9回2死第5打席でクックが投じた94マイル（約151.3キロ）の直球を弾き返して右翼線二塁打。次打者バルガスの大勝につながる