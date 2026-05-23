立石は5回に先制2点打、決勝タイムリーに■阪神 3ー0 巨人（23日・東京ドーム）阪神は23日、東京ドームで行われた巨人戦で完封勝ちし、今季2度目の4連勝を飾った。ドラフト1位の立石正広内野手（創価大）は「1番・左翼」で先制2点タイムリーを含む2安打2打点の活躍。村上頌樹投手は3安打完封で3勝目（3敗）を挙げた。首位・ヤクルトとは0.5ゲーム差のまま。両軍無得点の5回2死二、三塁。右腕ウィットリーの外角高め、154キロを