インスタグラムで報告

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーに選出された中村敬斗（スタッド・ランス）からの報告に反響が広がっている。W杯本大会のメンバー発表から6日、公開した一本の動画がファンを歓喜させた。

25歳の中村は、正確な技術と高い決定力を武器に、日本代表ではアタッカーとして活躍。3月に行われたイングランドとの国際親善試合（1-0）では、三笘薫（ブライトン）の決勝点をアシストし、大金星に貢献した。

15日に発表された日本代表のW杯メンバーに選出され、本大会での活躍に期待が膨らむ中、21日に更新されたインスタグラムでは「TikTok始めました！」と報告。動画も添えられ「僕の日常をもっと皆さんにシェアしていけることがとても楽しみです」とメッセージを寄せている。

突然の一報に反響が寄せられ、「TikTokやってくれるかな〜と思っていたから嬉しいです」「普段見ないけどこれは見るしかないね！」「おめでとう 即フォロー」「顔がかっこよくて、話が入ってこない」「えっ！菅原さんとコラボしてー」などのコメントが書き込まれた。

TikTok開設報告から1日で、フォロワーは6.3万人超えとなっている。



（THE ANSWER編集部）